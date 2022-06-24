- Biden: "Mahkeme ve ülke için üzücü bir gün"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtajla ilgili kararını iptal etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Mahkeme ve ülke için üzücü bir gün" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Yüksek Mahkemesi'nin 49 yıldır yürürlükte olan ve kadına 'kürtaj hakkı' veren 1973 tarihli "Roe v. Wade" kararını bozmasının ardından açıklamada bulundu. Başkan Biden, Beyaz Saray'dan yaptığı açıklamada, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kürtaj kararının, "Amerika'daki kadınların kendi kaderlerini kontrol etmelerini engelleyecek üzücü bir karar" olduğunu söyledi. Biden yaptığı konuşmada, "Mahkeme ve ülke için üzücü bir gün" dedi.

Başkan Biden, yürütme emriyle yapabileceği çok az şey olduğunu belirterek, ABD Kongresi'ni federal bir yasayla 'kürtaj haklarını' geri getirmeye ve seçmenleri bu hakları koruyacak milletvekilleri ve eyalet liderlerini seçmeye çağırdı.

ABD Yüksek Mahkemesi bugün, kadına kürtaj hakkı veren 1973 tarihli "Roe v. Wade" kararını bozduğunu açıklamış ve bu kararla birlikte ülkedeki eyaletler kürtajı kısıtlama, yasaklama ve suç sayma hakkına sahip olmuştu.

İhlas Haber Ajansı / Politika