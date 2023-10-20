ABD Başkanı Joe Biden, İsrail, Ukrayna ve Filistin'e yapılacak yardımlar için acil bütçe talebinde bulunacağını duyurdu. Biden, Filistin'e 100 milyon dolarlık insani yardım yapılacağını ifade etti.

Biden, İsrail, Ukrayna ve Filistin için acil bütçe talep edecek

ABD Başkanı Joe Biden, dün ulusa sesleniş konuşması yaparak İsrail, Ukrayna ve Filistin için bugün ABD Kongresi'nden acil bütçe talebinde bulunacağını duyurdu. Biden Filistin'e 100 milyon dolarlık insani yardım verileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden dün İsrail, Ukrayna ve Filistin'e yapılacak yardımlar için acil bütçe talebinde bulunacağını açılayarak İsrail ile Ukrayna'nın başarısının hayati önem taşıdığını vurguladı. Biden, yerinden edilmiş Filistin halkı için 100 milyon dolarlık insani yardım yapılacağını ifade edip "Bu para, Gazze'deki acil ihtiyaçlar da dahil olmak üzere, yerinden edilmiş ve çatışmalardan etkilenen 1 milyondan fazla Filistinliyi destekleyecek" dedi.

'ACİL BÜTÇE, AMERİKAN GÜVENLİĞE NESİLLER BOYU FAYDA SAĞLAYACAK'

Acil bütçenin bugün ABD Kongresi'nde görüşüleceğini belirten Biden yardımlarla ilgili, "Bu, Amerikan güvenliğine nesiller boyu fayda sağlayacak, Amerikan askerlerini tehlikeden uzak tutmamıza yardımcı olacak, çocuklarımız ve torunlarımız için daha güvenli, daha barışçıl ve daha müreffeh bir dünya inşa etmemize yardımcı olacak akıllıca bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.

'DÜNYAYI BİR ARADA TUTAN ŞEY AMERİKAN LİDERLİĞİDİR'

Dünyayı bir arada tutan şeyin Amerikan liderliği olduğunu vurgulayan Biden, ABD'nin en önemli önceliğinin Hamas tarafından rehin alınan Amerikalı vatandaşların güvenliği olduğunu kaydetti. Biden, Hamas'ın saldırılarında hayatını kaybeden Amerikalıların sayısının 32'ye yükseldiğini belirtti. Hamas'ın tüm Filistin halkını temsil etmediğinin altını çizen Biden, "Dün İsrail ve Mısır liderleriyle yaptığım görüşmelerde Birleşmiş Milletlerden Gazze'deki Filistinlilere ilk insani yardım sevkiyatının gerçekleşmesini güvence altına aldım" dedi.

HAMAS VE PUTİN KOMŞULARINI YOK ETMEK İSTİYOR

Acil bütçe paketine Ukrayna'yı da ekleyen Biden, "Hamas ve Putin farklı tehditleri temsil ediyor, ancak ortak noktaları şu: Her ikisi de komşu bir demokrasiyi tamamen yok etmek istiyor - tamamen yok etmek" ifadelerini kullandı. ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğinin altını çizen Biden, Ukrayna'nın tek isteğinin Rus güçlerini ülkelerinden çıkarmak için yardım olduğunu kaydetti.

İSRAİL ÖFKEYE TESLİM OLMAMALI

ABD'nin 11 Eylül saldırılarının ardından çok kızgın olduğunu ve adalet için hareket ettiğini söyleyen Biden, "Bazı hatalar yaptık. Bu nedenle İsrail hükümetini öfkeye teslim olmamaları gerektiği konusunda uyardım" açıklamasında bulundu. Biden "Hamas gibi teröristlerin ve Putin gibi tiranların kazanmasına izin veremeyiz ve vermeyeceğiz. Bunun olmasına izin vermeyi reddediyorum" sözleriyle konuşmasını bitirdi.