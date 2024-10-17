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Biden: Hamas Liderinin Öldürülmesi Sonrası Siyasi Çözüm Fırsatı Var

Biden: Hamas Liderinin Öldürülmesi Sonrası Siyasi Çözüm Fırsatı Var
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ABD Başkanı Joe Biden, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın öldüğünün açıklanmasının ardından, hem İsrailliler hem de Filistinliler için daha iyi bir gelecek sağlayacak bir siyasi çözüm için fırsat yakalandığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın hayatını kaybettiği açıklamalarının ardından, "Hem İsrailliler hem de Filistinliler için daha iyi bir gelecek sağlayacak siyasi bir çözüm için fırsat var" dedi.

İsrailli yetkililerin Hamas lideri Yahya Sinwar'ın hayatını kaybettiği açıklamasının ardından ABD Başkanı Joe Biden, açıklama yaptı. Biden, "Bu İsrail için, ABD için ve dünya için iyi bir gün. Başbakan Netanyahu ve diğer İsrailli liderlerle kendilerini tebrik etmek, rehineleri ailelerine kavuşturmanın yollarını görüşmek ve masum insanlar üzerinde büyük bir yıkıma neden olan bu savaşı sonsuza kadar sona erdirmek üzere yakında görüşeceğim" dedi.

Gazze için atılacak bir sonraki adımlar için fırsat yakalandıklarını umduğunu ifade eden Biden, "Artık Gazze'de Hamas'ın iktidarda olmadığı bir 'ertesi gün' ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için daha iyi bir gelecek sağlayacak siyasi bir çözüm için fırsat var. Ancak önümüzde yapılacak çok iş var" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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