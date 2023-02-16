- Biden: "Eğer herhangi bir cisim ABD vatandaşlarının güvenliğini tehdit ederse, onu düşüreceğim" "Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmeyi planlıyorum" ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de düşürülen casus balon ve tanımlayamayan 3 cisim hakkında yaptığı açıklamada, "Eğer herhangi bir cisim ABD...

- Biden: "Eğer herhangi bir cisim ABD vatandaşlarının güvenliğini tehdit ederse, onu düşüreceğim"

"Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmeyi planlıyorum"

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de düşürülen casus balon ve tanımlayamayan 3 cisim hakkında yaptığı açıklamada, "Eğer herhangi bir cisim ABD vatandaşlarının güvenliğini tehdit ederse, onu düşüreceğim" dedi. Biden ayrıca, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de bir görüşme yapmayı planladığını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'e ait yüksek irtifalı istihbarat balonunun ABD üzerinde olduğunu duyurmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden casus balonun düşürülmesine onay vermişti. Beyaz Saray'da açıklama yapan Biden, ABD hava sahasında tespit edilen tanımlanamayan cisimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta sonu tespit edilen tanımlanamayan 3 cismin de hava güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle düşürüldüğünü söyleyen Biden, "Burada bir hata yok. Eğer herhangi bir cisim ABD vatandaşlarının güvenliğini tehdit ederse, onu düşüreceğim" dedi. Kanada'da da düşürülen cisim hakkında Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşme gerçekleştirdiğini belirten Biden, Kanada ve ABD ordularının iş birliği içinde çalışma yürüttüklerini aktardı.

"Bilimsel çalışmalar için olabilir"

Düşürülen tanımlanamayan 3 cismin, Çin'in casus balon programı veya başka bir ülke ile bağlantılı olup olmadığına ilişkin kanıt olmadığını ifade eden Biden, "İstihbarat yetkililerinden alınan bilgiler, balona benzeyen bu 3 cismin özel şirketlerin hava durumu veya diğer bilimsel çalışmalar için kullandığı araçlar olabileceği yönünde. Gökyüzündeki cisimlerin sayılarının bir anda artığına dair kanıt yok. Bu günlerde cisimleri daha fazla görmeye başladık çünkü radarlarımızın sayısını artırdık" açıklamasında bulundu.

Biden, Xi ile görüşmeyi planlıyor

ABD Başkanı Biden, düşürülen balon ve tanımlanamayan 3 cisim ile ilgili Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de bir görüşme yapmayı planladığını söyledi. Görüşme için net bir tarih belirtmeyen Biden, "Çin ile bir anlaşmazlık değil rekabet görüyoruz. Yeni bir soğuk savaş olmasını beklemiyoruz. Dediğim gibi özür dilemeyeceğim, rekabet edeceğiz" dedi.