Biden'dan Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri gönderme kararı - Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya savaşta kullanılmak üzere gelişmiş füze sistemleri göndermeye karar verdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, New York gazetesi için "ABD'nin Ukrayna'da Yapacakları ve Yapmayacakları" başlıklı makale kaleme aldı. Rusya- Ukrayna savaşının 4. ayında olduğunu hatırlatan Biden, "Ukrayna halkı Rusya'yı şaşırttı ve fedakarlıkları, cesaretleri, savaş alanındaki başarılarıyla dünyaya ilham verdi. Özgür dünya ve ABD'nin başını çektiği diğer birçok ülke, eşi benzeri görülmemiş askeri, insani ve mali destekle Ukrayna'nın yanında yer aldı. Savaş devam ederken ABD'nin bu destekteki amacı konusunda net olmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Biden, "ABD'nin hedefi net. Demokratik, bağımsız, egemen, müreffeh ve kendisini daha fazla saldırganlığa karşı savunabilecek bir Ukrayna görmek istiyoruz" mesajını verdi.

"UKRAYNA'YA DAHA GELİŞMİŞ FÜZE SİSTEMLERİ VE MÜHİMMAT SAĞLAMAYA KARAR VERDİM"

Biden, "Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin dediği gibi nihayetinde bu savaş sadece diplomasi yoluyla kesin olarak sona erecek. Her müzakere sahadaki gerçekleri yansıtır. Cephede savaşabilmesi ve müzakere masasında mümkün olan en güçlü pozisyonda olabilmesi için Ukrayna'ya önemli miktarda silah ve mühimmat göndermek için hızla harekete geçtik. Bu yüzden Ukraynalılara, Ukrayna'daki savaş alanındaki kilit hedefleri daha isabetli bir şekilde vurmalarını sağlayacak daha gelişmiş füze sistemleri ve mühimmat sağlamaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

"MİLYARLARCA DAHA MALİ YARDIM GÖNDERECEĞİZ"

ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda iş birliği yapmaya devam edeceğini vurgulayan Biden, "Ukrayna'ya Javelin tanksavar füzeleri, Stinger hava savunma füzeleri, güçlü topçu ve hassas roket sistemleri, radarlar, insansız hava araçları, Mi-17 helikopterleri ve mühimmat dahil olmak üzere gelişmiş silahlar sağlamaya devam edeceğiz. Ayrıca Kongre tarafından yetkilendirilen şekilde milyarlarca daha mali yardım göndereceğiz" ifadelerine yer verdi. Biden, Rusya'nın saldırganlığının yol açtığı küresel gıda krizini ele almak için müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışmayı sürdüreceğini belirterek Avrupalı müttefiklerinin ve diğerlerinin Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılıklarını azaltmalarına yardımcı olacağını ve temiz enerji geleceğine geçişi hızlandıracağını aktardı.

"ABD, PUTİN'İ DEVİRMEYE ÇALIŞMAYACAK"

Ayrıca NATO'nun doğu kanadını güçlendirmeye devam edecekleri mesajını veren Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılma başvurularını memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Biden, "Biz NATO ile Rusya arasında bir savaş istemiyoruz. Sayın Putin'e ne kadar katılmasam ve eylemlerini bir zorbalık olarak görsem de ABD, onu devirmeye çalışmayacak. ABD veya müttefikleri saldırıya uğramadığı sürece ABD askerleri Ukrayna'ya göndererek ya da Rus güçlerine saldırarak bu çatışmaya doğrudan katılmayacağız. Ukrayna'yı sınırlarının ötesine saldırmaya teşvik etmiyoruz veya buna imkan vermiyoruz. Rusya'ya acı çektirmek için savaşı uzatmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Savaş boyunca prensibinin "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şey" olduğunu hatırlayan Biden, Ukrayna hükümetine herhangi bir taviz vermesi için baskı yapmayacağını belirtirken, bunu yapmanın yanlış olacağına dikkat çekti.

MÜZAKERELERİN DURMASINDAN RUSYA'YI SORUMLU TUTTU

"Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri, Ukrayna diplomasiye sırtını döndüğü için durmadı" ifadesini kullanan Biden, "Müzakereler durdu. Çünkü Rusya, Ukrayna'da elinden geldiğince kontrolü ele geçirmek için savaşmaya devam ediyor. ABD, Ukrayna'yı güçlendirmek için çalışmaya ve çatışmaya müzakere edilmiş bir çözüm bulma çabalarını desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

"BU DEHŞETİN YOL AÇTIĞI YIKIM KARŞISINDA VİCDAN SAHİBİ HİÇ KİMSE HAREKETSİZ KALAMAZ"

Sebepsiz saldırganlığın doğum hastanelerinin ve kültür merkezlerinin bombalanmasının, milyonlarca insanın zorla yerinden edilmesinin, Ukrayna'daki savaşı derin bir "ahlaki sorun" haline getirdiğini vurgulayan Biden, "Polonya'da hayatlarının nasıl olacağından ve Ukrayna'da kalan sevdiklerinin iyi olup olmayacağından emin olmayan kadın ve çocuklarla tanıştım. Bu dehşetin yol açtığı yıkım karşısında vicdan sahibi hiç kimse hareketsiz kalamaz. Rusya, eylemleri için ağır bir bedel ödemezse, bu durum diğer saldırganlara diğer ülkelerin topraklarını ele geçirebilecekleri ve diğer ülkelere boyun eğdirebilecekleri mesajını verecektir. Bu, diğer var olma mücadelesi veren demokrasileri de riske atacaktır" mesajını verdi.

NÜKLEER SİLAJ MESAJI

Biden, "Şu anda Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanma niyetinde olduğuna dair hiçbir belirti görmüyoruz, ancak Rusya'nın ara sıra nükleer kullanma söylemi bile tehlikeli ve son derece sorumsuzca" ifadesini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika