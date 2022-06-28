Biden'dan Türkiye-İsveç-Finlandiya memorandumuna ilişkin açıklama: "Zirveye harika bir başlangıç" - Haberler

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Biden'dan Türkiye-İsveç-Finlandiya memorandumuna ilişkin açıklama: "Zirveye harika bir başlangıç"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Biden'dan Türkiye-İsveç-Finlandiya memorandumuna ilişkin açıklama: 'Zirveye harika bir başlangıç'

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO dörtlü görüşmesine ilişkin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davetine yönelik kritik bir adım ve zirveye harika bir başlangıç" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO dörtlü görüşmesine ilişkin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davetine yönelik kritik bir adım ve zirveye harika bir başlangıç" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İspanya'nın başkenti Madrid'de Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO dörtlü görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Varılan memorandum nedeniyle Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı kutluyorum" diyen Biden, "NATO'yu güçlendirecek ve müşterek güvenliğimizi destekleyecek Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davetine yönelik kritik bir adım ve zirveye harika bir başlangıç" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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