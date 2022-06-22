Biden'dan Kongre'ye benzinde 3 ay federal vergi muafiyeti çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, petrol fiyatlarının Ukrayna'daki savaştan sonra arttığını söyleyerek, benzinin galonundan alınan 18 centlik federal verginin 3 ay boyunca askıya alınması için Kongre'ye çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da artan benzin fiyatlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Ukrayna'daki savaşın petrol fiyatlarının artmasına neden olduğunu söyleyen Biden, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesi ve savaşın başlamasından bu yana, benzin fiyatları ABD'de ve dünyanın her yerinde arttı" dedi.

Biden fiyat artışının ayrıca ABD ve diğer ülkelerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşına karşı verdiği cevapların bir etkisi olduğunu da ifade ederek, "Bu sadece Putin'in Ukrayna'yı işgali değildi, ayrıca ABD'nin ve diğer özgür ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görmediği bir savaşı reddetmesiydi. O zamandan beri Ukrayna'ya askeri teçhizat, ekonomik ve insani yardım yaparken, Rus bankacılığı ve endüstrileri de dahil olmak üzere, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden biri olan Rusya'dan petrol almayı bıraktık. Avrupa'daki ortaklarımız da daha yüksek gaz fiyatları göreceklerini bilmelerine rağmen aynısını yaptı" dedi.

"ÖZGÜR DÜNYANIN BAŞKA SEÇENEĞİ YOKTU"

Biden, "Putin'in öldürücü yöntemlerine göz yumabilirdik ve benzin fiyatı bu şekilde yükselmemiş olurdu. Ancak bunun yanlış olacağına inanıyorum. Özgür dünyanın başka seçeneği yoktu. ABD ve Batı buna seyirci kalamazdı. Ukrayna halkının yanında olmayı seçtik" dedi.

Biden, "Benzin fiyatları ABD'de galon başına neredeyse 2 dolar arttı, çünkü Vladimir Putin Ukrayna'ya acımasız bir saldırı yaptı. ve şimdi bunun getirdiği zorluğunu azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu da daha fazla enerji üretmemiz ve kullanmamız gerektiği anlamına gelmektedir" şeklinde konuştu.

KONGRE'YE GALON BAŞINA 18 CENT OLAN VERGİNİN ASKIYA ALINMASI ÇAĞRISI

Artan petrol fiyatlarının düşürülmesi için Kongre'ye satın alınan her galon benzin başına 18 centlik federal verginin askıya alınması çağrısında bulunan Biden, bunun eylül ayına kadar sürdürülmesini isteyerek, akaryakıt şirketlerini fiyatlarını düşürmeye çağırdı. Biden, "Şirketleri bu 18 centlik indirimin her kuruşunu tüketicilere yansıtmaya çağırıyorum. Şu anda kar için zaman yok" ifadelerini kullanarak, eyaletleri de benzin vergisini askıya almaya çağırdı. Biden, "Benzin istasyonu işleten ve bu fiyatları belirleyen şirketler için mesajım gayet açık. Bunlar normal zamanlar değil, bu bir savaş zamanı. ABD halkının rahatlamaya ihtiyacı var" dedi.

Biden ayrıca, benzin arzını arttırmanın da petrol fiyatlarını düşüreceğini ifade ederek, "ABD sadece bu ay günde 12 milyon varil petrol üretti. Bu, günde 1 milyon varil petrol salımı ile diğer ülkeler de dahil olmak üzere küresel arzı artıracak ve binlerce benzin istasyonunda fiyatları düşürecektir" dedi.

2035'E KADAR ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI YÜZDE YÜZE ÇIKACAK

Biden, öte yandan petrol kullanımını azaltmak için elektrikli araçların fiyatlarının düşürüleceğini ve büyük otomobil şirketlerinin elektrikli araç satışlarını 2030'a kadar yüzde 50, 2035 yılına kadar ise yüzde 100'e kadar çıkarmasının hedeflediğini söyledi. Biden, "ABD'deki bu elektrikli araçları üretmek için şimdiden güvenli tedarik zincirleri kuruyoruz. Toplu taşıma ve demiryoluna neredeyse 100 milyar dolar yatırım yapıyoruz" dedi.

HÜKÜMETİN 10 MİLYAR DOLAR ZARAR ETMESİ BEKLENİYOR

ABD'de, otoyol altyapısı için benzine yaklaşık 18 cent ve dizele 24 cent vergi uygulanıyor. Biden'ın önerdiği gibi söz konusu verginin eylül ayına kadar kaldırılması, hükümete tahmini olarak 10 milyar dolara mal olacak.

(Aylin Albayrak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika