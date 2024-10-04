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Biden'dan İsrail-Iran Gerilimi Hakkında Açıklamalar

Biden'dan İsrail-Iran Gerilimi Hakkında Açıklamalar
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'ın füze saldırılarına nasıl yanıt vereceğine karar vermediğini belirterek, alternatif stratejiler üzerinde durulması gerektiğini vurguladı. Biden, İsrail'in sivil kayıplara dikkat etmesi gerektiğini de ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile İran arasındaki gerilime değinerek, "İsrail, İran'ın füze saldırısına nasıl karşılık vereceğine henüz karar vermedi. Onların yerinde olsaydım, petrol sahalarını vurmaktan başka alternatifler düşünürdüm" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. İsrail ile İran arasındaki gerginliğe değinen Biden, İsrail'in İran'ın balistik füze saldırısına nasıl karşılık vereceğine henüz karar vermediğini belirterek, "Onların yerinde olsaydım, petrol sahalarını vurmaktan başka alternatifler düşünürdüm" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerini etkilemek için Gazze Şeridi'nde ve Lübnan'da diplomatik anlaşmalara yanaşmadığı yönündeki iddialara Biden, "Hiçbir yönetim İsrail'e benden daha fazla yardım etmemiştir. Hiçbiri, hiçbiri, hiçbiri ve bence Bibi bunu hatırlamalı. Seçimleri etkilemeye çalışıp çalışmadığına gelince, bilmiyorum ama buna takılmıyorum" şeklinde konuştu.

"Ekibim İsrailli mevkidaşlarıyla sürekli temas halinde"

Biden, İsrail'in İran'a nasıl karşılık vereceğine karar verildiğinde Netanyahu ile konuşacağını söyleyerek, "Hemen bir karar vermeyecekler. Bu yüzden ne zaman konuşmak isteyeceklerini görmek için bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bir muhabirin ABD Başkanının İsrail'i etkilemediğini öne sürmesine karşı Biden, bunu reddettiğini belirterek, "Düzenli bilgiler alıyorum ve ekibim İsrailli mevkidaşlarıyla sürekli temas halinde" şeklinde konuştu.

Mayıs ayında sunduğu Gazze Şeridi'nde ateşkes planının havada takılı kaldığını vurgulayan Biden, "Bildiğim şey, bir araya getirdiğim planın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ve dünyadaki müttefiklerimizin büyük çoğunluğunun desteğini aldığı ve bunu sona erdirmenin bir yolu olduğudur" dedi.

"Sivil kayıplar konusunda çok daha dikkatli olmaları gerekiyor"

İsrail'in İran'dan, Hizbullah'tan ve Husilerden gelen saldırılara karşılık verme hakkına sahip olduğunu belirten Biden, "Ancak gerçek şu ki, sivil kayıplar konusunda çok daha dikkatli olmaları gerekiyor" diye konuştu.

İran'a karşı yaptırım konusunun görüşüldüğünü kaydeden Biden, Orta Doğu'da topyekün bir savaşı önlemek için yapılabilecekler konusuna değinerek, "Yaptığımız çok şey var. Yapabileceğimiz en önemli şey, dünyanın geri kalanını, müttefiklerimizi bunu bastırmak için bir araya getirmek. Ancak Hizbullah ve Husiler gibi mantıksız vekilleriniz varsa bunu yapmak zor bir şey" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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