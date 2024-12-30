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Biden'dan Güney Kore Uçak Kazası ile İlgili Açıklama

Biden'dan Güney Kore Uçak Kazası ile İlgili Açıklama
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ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore'de meydana gelen uçak kazası nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade etti ve ABD'nin gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore'de meydana gelen uçak kazası nedeniyle derin üzüntü duyduklarını belirterek, "ABD gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kore'de meydana gelen ve 179 kişinin hayatına mal olan uçak kazası ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Eşi ile birlikte kazada yaşanan can kayıplarını öğrenmekten derin üzüntü duyduklarını ifade eden Biden, "Yakın müttefikler olarak, Amerikan halkı Güney Kore halkının yanında ve dualarımız bu trajediden etkilenenlerle birlikte" dedi. Biden, "ABD gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

179 kişi hayatını kaybetmişti

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı. Kazada 179 kişi hayatını kaybederken, yalnızca 2 kabin görevlisinin sağ kurtulduğu açıklanmıştı. Güney Kore hükümeti, kazanın ardından 7 günlük ulusal yas ilan etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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