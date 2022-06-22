Biden'dan 6.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Afganistan'a yardım talimatı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın en az bin kişinin hayatını kaybettiği 6.1 büyüklüğünde depremin ardından Afganistan'a yardım talimatı verdiğini bildirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı yazılı açıklamada, en az bin kişinin hayatını kaybettiği 6.1 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Afganistan'a ABD'nin taziyelerini ileterek, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'a yardım talimatı verdiğini bildirdi. Açıklamada, "Başkan Biden gelişmeleri izliyor. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarına, en çok etkilenenlere yardım etmek için ABD'nin yardım seçeneklerini değerlendirmesi talimatını verdi. ABD, Afganistan'a en büyük insani yardım bağışçısı olmaktan gurur duyuyor ve ortaklarımız zaten tıbbi bakım ile barınak malzemeleri tedarik ediyor. Bu korkunç trajedi sırasında ve sonrasında Afgan halkının ihtiyaçlarına yönelik desteğimizi sürdürmeye kararlıyız" denildi.

Afganistan depremi

Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host kentinin 44 kilometre güneybatısında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı bine, yaralı sayısı ise bin 500'e yükseldi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika