Biden, Cidde'de Irak Başbakanı el-Kazımi ile görüştü - Haberler

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Biden, Cidde'de Irak Başbakanı el-Kazımi ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Biden, Cidde'de Irak Başbakanı el-Kazımi ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan'da Körfez ülkeleri ile Mısır, Irak ve Ürdün liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek zirve öncesi Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan'da Körfez ülkeleri ile Mısır, Irak ve Ürdün liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek zirve öncesi Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde temaslarını sürdürüyor. Biden, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Mısır, Irak ve Ürdün liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan zirve öncesi ikili görüşmelerde bulunuyor. Biden, temasları çerçevesinde Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki Stratejik Çerçeve Anlaşması kapsamında ortaklığın sürdürülmesi gerektiğini vurgulandı. İki lider, terör örgütü DEAŞ'ın yeniden güç kazanmasını engellemek için Irak ile ABD arasındaki güvenlik koordinasyonun devam ettirilmesini konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi. Ayrıca, Irak'ta halkının iradesine karşılık veren yeni hükümetin kurulmasının önemine dikkat çekildi.

ABD Başkanı Biden, müreffeh, istikrarlı ve birleşik bir Irak'a verdiği önemi dile getirirken, Stratejik Çerçeve Anlaşması'na bağlı kaldıklarını belirtti. Biden, el-Kazımi'nin Suudi Arabistan ve İran'ın Bağdat'ta görüşmeleri yönündeki girişimini memnuniyetle karşıladığını da belirtti. - CİDDE

İhlas Haber Ajansı / Politika

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