Biden: "Çabalarımızı arttırmalı ve yardımlar konusunda Ukrayna ile koordineli çalışmalıyız"

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile Polonya'nın Rzeszow şehrinde bir araya gelerek, "Çabalarımızı arttırmalı ve yardımlar konusunda Ukrayna ile koordineli çalışmalıyız" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'da 2 gün sürecek ziyaretine başladı. Polonya'nın Rzeszow şehrine yerel saatle 14.00'da inen ABD Başkanı Biden öncelikle Rzeszow şehrindeki Amerikalı askerlerin de bulunduğu askeri üssü ziyaret etti. Askeri üstte Amerikalı askerlere hitap eden Biden, "Fedakarlığınız için, burada olduğunuz için ve hizmetleriniz için sizlere teşekkür ederim" dedi. Daha sonra Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve ABD Başkanı Biden, Ukraynalı sığınmacılara yardım ulaştıran sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte kameralar karşısına geçti.

"İnsanlık krizini görmek için buraya geldim"

ABD Başkanı Biden konuşmasında, "Rusya'nın Ukrayna'da sebep olduğu insanlık krizini görmek için buraya geldim" dedi. Ukrayna'ya gidip durumu yerinde göremeyeceği için üzgün olduğunu aktaran Biden, "Sınırı geçmeme izin vermiyorlar, sanırım haklılar" ifadelerini kullandı.

Biden, 10 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını, 4 milyona yakın kişinin başka ülkelere kaçtığını ve 12 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, savaşın en büyük zararının sivillere olduğunu ve binlerce sivilin ölümüne yol açıldığını belirtti. Ukrayna'nın Mariupol şehri gibi şehirlerde sivillerin çok acil yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen Biden, "Bu hayal edilemez bir durum, bu tarz durumları korku filmlerinde görürdük" ifadelerini kullandı.

"Çabalarımızı arttırmalı ve yardımlar konusunda Ukrayna hükümeti ile koordineli çalışmalıyız"

Biden konuşmasında, "Çabalarımızı arttırmalı ve yardımlar konusunda Ukrayna hükümeti ile koordineli çalışmalıyız, onlar neye ihtiyaçları olduğunu biliyorlar" sözleri ile Ukraynalıların gösterdikleri direniş nedeniyle herkesin şaşırmış olabileceğini sözlerine ekledi.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ise ABD Başkanı Biden'ın Polonya'da bulunmasının verilen büyük desteğin bir işareti olduğunu belirterek, "Sayın başkan, Polonya için burada bulunmanız ABD'nin ve NATO'nun desteğinin bir göstergesi, Polonya ile ABD arasındaki büyük dostluğun da bir işaretidir. Bu ziyaret sadece ikili ilişkilerimizi değil, Polonya'nın güvenliğini de önemsediğinize dair desteğinizin önemli bir kanıtıdır" dedi. - VARŞOVA