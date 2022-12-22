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Biden: "Tüm Amerikalılar, tüm imkanlarla Ukrayna'yı destekliyor"

Politika Haberleri

- Biden: "Tüm Amerikalılar, tüm imkanlarla Ukrayna'yı destekliyor" Biden "Amerika ve tüm dünya için yeni yıl yaklaşırken tüm dünyanın Ukrayna ile birlik olması lazım. Saldırıların başlamasının 300. gününde Ukrayna halkı kararlılıkla saldırılara karşı duruyor.

- Biden: "Tüm Amerikalılar, tüm imkanlarla Ukrayna'yı destekliyor"

WASHINGTON - Biden "Amerika ve tüm dünya için yeni yıl yaklaşırken tüm dünyanın Ukrayna ile birlik olması lazım. Saldırıların başlamasının 300. gününde Ukrayna halkı kararlılıkla saldırılara karşı duruyor. Ukrayna asla yalnız değil. Tüm Amerikalılar, tüm imkanlarla Ukrayna'yı destekliyor. Putin'in savaşı durdurma niyeti yok. 1.85 Milyar dolarlık yardım paketi önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya verilecek. Bu yardım; füze sistemleri, tank ve diğer askeri ihtiyaçları kapsıyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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