ABD Başkanı Biden Joe, ABD'nin stratejik rezervlerinde yer alan petrole değinerek, "Bugün, önümüzdeki 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolün...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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ABD Başkanı Biden Joe, ABD'nin stratejik rezervlerinde yer alan petrole değinerek, "Bugün, önümüzdeki 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolün serbest bırakılmasına izin veriyorum" dedi.
ABD Başkanı Biden Joe, ABD'nin stratejik rezervlerinde yer alan petrole değinerek, "Bugün, önümüzdeki 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolün serbest bırakılmasına izin veriyorum" dedi. - WASHINGTON
İhlas Haber Ajansı / Politika