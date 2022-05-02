Beyşehir protokolü şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı - Haberler

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Beyşehir protokolü şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Beyşehir protokolü şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı

Konya'nın Beyşehir ilçesi protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinde ziyaret ettiği şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı.

Konya'nın Beyşehir ilçesi protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinde ziyaret ettiği şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı.

Beyşehir Kaymakamlığı tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz ve beraberindeki kurum müdürleri, Eşrefoğlu Camisi önünde bayram namazı sonrasında vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı. İlçe protokolünün daha sonraki ziyaret yerleri İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı oldu. Kaymakam Özdemir ve beraberindekiler, polis ve jandarma teşkilatı mensuplarıyla tek tek bayramlaştı. Protokol ardından Beyşehir ilçe merkezinde ikamet eden bazı şehit yakınları ile gazileri evlerinde ziyaret ederek bayramlaştı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika, Güncel, Haberler

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