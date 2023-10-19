Beypazarı'nda Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Muhtarlar, devletin tüm kurumlarını temsil ederek vatandaşlar ile devlet arasında köprü görevi yapmaktadır.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hanlarönü Meydanı'nda düzenlenen törende Ankara Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı ve Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Köksal, buradaki konuşmasında, görevini fedakarca yapan muhtarlara günlerinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Muhtarların bulunduğu bölgede devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini, vatandaşlar ile devlet arasında köprü kurduğunu anlatan Köksal, "Vatandaşlarımızın devletine ihtiyaç duyduklarında ilk çalacakları kapı, muhtarların kapısı olmuştur. Muhtar, devletin mahalledeki, köydeki şefkat elidir. Muhtarlık kurumu kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarındandır." dedi.

Programa Beypazarı Belediye Başkan Yardımcısı Metin Biçen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Büyükhan, Kaymakamlık SYDV Müdürü Alaettin Biçen ile kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

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