Beypazarı'nda MHP Kadın Kolları İlçe Başkanı Melek Taşcıoğlu Tekin ve yönetimi Belediye Başkan Yardımcısı Metin Biçen'i ziyaret etti

Beypazarı'nda MHP Kadın Kolları İlçe Başkanı Melek Taşcıoğlu Tekin ve yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan yardımcılığına getirilen Metin Biçen'i ziyaret etti. Ziyarette, Cumhur ittifakı belediye encümeni listesinden MHP kanadı üyesi olarak seçilen Metin Biçen'e hayırlı osun ziyaretleri sürüyor. Melek Taşcıoğlu Tekin, Biçen'e görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Biçen de Tekin ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.