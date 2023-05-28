Beypazarı'nda 25 seçmenli mahallede vatandaşlar sandık başına gitti

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Batça Mahallesi'nin 25 seçmeni, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy vermek için sandık başına gitti. Mahalle muhtarı Mahmut Yolcu, mahallelerinde 3 hane bulunduğunu ve 25 kayıtlı seçmenlerinin olduğunu söyledi. Sandıkların 17.00'de kapanmasının ardından sayım işlemine başlanacak.