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Beypazarı'nda 25 seçmenli mahallede vatandaşlar sandık başına gitti

Beypazarı'nda 25 seçmenli mahallede vatandaşlar sandık başına gitti

Politika Haberleri

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Batça Mahallesi'nin 25 seçmeni, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy vermek için sandık başına gitti. Mahalle muhtarı Mahmut Yolcu, mahallelerinde 3 hane bulunduğunu ve 25 kayıtlı seçmenlerinin olduğunu söyledi. Sandıkların 17.00'de kapanmasının ardından sayım işlemine başlanacak.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Batça Mahallesi'nin 25 seçmeni, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy vermek için sandık başına gitti.

Mahalle muhtarı Mahmut Yolcu, mahallelerinde 3 hane bulunduğunu ve 25 kayıtlı seçmenlerinin olduğunu söyledi.

Vatandaşların oylarını kullandığını belirten Yolcu, sandıkların 17.00'de kapanmasının ardından sayım işlemine başlayacaklarını belirtti.

Mahalle sakini Ramazan Gökçe de oyunu kullandığını belirterek, vatana millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Politika

Beypazarı Ankara Politika Haberler

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