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Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kaymakamı ziyaret etti

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ve heyeti, Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti. Köksal, Beypazarı'nın mahalleleri ve köyleri hakkında bilgi verdi. Kaymakam Yılmaz da ziyaretten memnuniyetini dile getirdi ve tüm mahalleleri ziyaret etmek istediğini belirtti.