Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Kaymakamı ziyaret etti
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ve heyeti, Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz'ı ziyaret etti. Köksal, Beypazarı'nın mahalleleri ve köyleri hakkında bilgi verdi. Kaymakam Yılmaz da ziyaretten memnuniyetini dile getirdi ve tüm mahalleleri ziyaret etmek istediğini belirtti.
Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ve beraberindeki heyet, Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz'a ziyarette bulundu.
Ziyarette Köksal, Beypazarı'nın mahalleleri ve köyleri hakkında Kaymakam Yılmaz'a bilgi verdi.
Kaymakam Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Muhtarlığın önemine değinen Yılmaz, tüm mahalleleri ziyaret etmek istediğini kaydetti.
Kaynak: AA / Politika