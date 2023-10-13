Beypazarı ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Beypazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz başkanlığında yapılan uygulamada araçlarda arama ve kimlik sorgulaması yapıldı.
Beypazarı ilçesinde düzensiz göçmenlerle ilgili polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın ve polis ekiplerinin katılımıyla düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı.
Beypazarı Kırbaşı kara yolunda yapılan denetimde, araçlarda arama ve kimlik sorgulaması gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Politika