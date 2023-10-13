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Beypazarı ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı

Beypazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz başkanlığında yapılan uygulamada araçlarda arama ve kimlik sorgulaması yapıldı.