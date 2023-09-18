Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapmaya çalışan şahıslara polis ekipleri anında müdahale etti ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan şahısların kaçmaya çalışması sonucu kovalamaca yaşandı. Ayrıca başka bölgelerde toplanmaya çalışan gruplara da müdahale edildi ve 42 kişi daha gözaltına alındı.
Beyoğlu'nda slogan atarak izinsiz yürüyüş yapmaya çalışan şahıslara polis ekipleri anında müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün slogan atarak toplanma çağrısında bulunan ve izinsiz yürüyüş yapmaya kalkışan şahıslarla polis ekipleri müdahale etti. Olay yerinde bulunan, topluluğu hareketlendirmeye çalışan ve müdahale sonrası kaçan A.G., D.Y., F.A. isimli şahıslar ile E.İ. isimli kadın şahıs yaşanan kovalamaca sonrası yakalayarak gözaltına alındı. Ayrıca peyderpey toplanmaya çalışan gruplara Galatasaray Meydan, Tünel Meydan, Rusya ve Yunanistan Konsolosluğu önünde müdahale edilirken, 42 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. - İSTANBUL