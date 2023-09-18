Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapmaya çalışan şahıslara polis ekipleri anında müdahale etti ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan şahısların kaçmaya çalışması sonucu kovalamaca yaşandı. Ayrıca başka bölgelerde toplanmaya çalışan gruplara da müdahale edildi ve 42 kişi daha gözaltına alındı.