Beyoğlu'nda Asayiş Uygulaması: 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Tarlabaşı'nda yapılan asayiş uygulamasında araçlar arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Uygulama sonucunda 8 düzensiz göçmen ile 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Beyoğlu'nda polis ekiplerinin yaptığı asayiş uygulamasında araçlar arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Tarlabaşı'nda 100 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı.
Ekipler, oluşturulan uygulama noktalarında durdurdukları araçları detaylı şekilde ararken, sürücü ve yolcuların kimliklerini kontrol etti.
Uygulamada 8 düzensiz göçmen ile 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.
Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Politika