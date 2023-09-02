Beyoğlu'nda Asayiş Uygulaması: 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Tarlabaşı'nda yapılan asayiş uygulamasında araçlar arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Uygulama sonucunda 8 düzensiz göçmen ile 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.