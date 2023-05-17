Beyoğlu Belediye Başkanı Seçim Çalışması Sırasında Engellendi

Okmeydanı Halkevi'nin olduğu bölgede seçim çalışması yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ideolojik grupların engellemesiyle karşılaştı. Belediye çalışanları ve grup arasında yaşanan tartışma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, seçim çalışması kapsamında gittiği Okmeydanı'nda otobüsün içinde halkı selamladığı sırada ideolojik grupların engellemeleriyle karşılaştı. Okmeydanı Halkevi'nin olduğu bölgede toplanan ideolojik gruplar, otobüsün önünde zafer işareti yaparak burada konuşma yaptırmayacaklarını söyledi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde otobüsün önünde toplanan grubun zafer işareti yaptığı ve bazı saldırganların ellerinde Türk bayrağı taşıyan kadınlara saldırdığı görülüyor. İtişmelerin ve sözlü tartışmaların kaydedildiği o anlarda Başkan Yıldız ise, "Gitmiyorum, gitmiyorum" diyerek gruba sesleniyor.

Engellemelerle karşılaşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yaşanan olay sonrası bölgeden ayrılırken grupla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023