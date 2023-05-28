Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: 'Bugün Türkiye yüzyılı başladı'

Kasımpaşa iskele meydanında seçim sonucu kapsamındaki kutlamalara katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Bugün Tayyip Erdoğan kazandı. 85 milyon Türkiye kazandı, milletimiz kazandı. Allah'a hamdolsun Bugün Türkiye yüzyılı başladı' dedi.

İskele meydanındaki seçim kutlamalarına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da kutlamalara katıldı.

'BUGÜN TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLADI'

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Buradaki vatandaşlar Tayyip Erdoğan'ın komşuları, arkadaşları, dostları. Cumhurbaşkanı da Kasımpaşa'lı. Bu dostluğu ve beraberliği yeni bir zaferle taçlandırdılar. Bugün Tayyip Erdoğan kazandı. 85 milyon Türkiye kazandı, milletimiz kazandı. Allah'a hamdolsun Bugün Türkiye yüzyılı başladı. Türk demokrasisi dünyaya örnek teşkil edecek bir demokrasi şöleni gösterdi. Seçimler oldukça güvenli bir şekilde yapıldı, milletimiz sandığa akın etti, milli irade gücünü bir kez daha gösterdi. Cumhurbaşkanımızın 'bundan sonra yapacak çok işimiz var' ifadesi, bir vizyon olarak Türkiye yüzyılını ifade etmesi, bu milletin Türkiye yüzyılını inşa etmek üzere bir ve beraber olması Kasımpaşa'da gösterilen fotoğraf bu. Hep birlikte Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz. Bu seçimde kaybeden yok. Milletimizin zaferi, Türk demokrasisinin zaferi kutlu ve hayırlı olsun. Şu anda bütün Beyoğlu'lular haklı bir gururu, haklı bir sevinci hep birlikte yaşıyor? dedi.

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