Beylikdüzü'nde Silah Ticareti ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Beylikdüzü'nde yapılan operasyonda silah ticareti ve yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonda ruhsatsız tabancalar, şarjörler ve iletişim materyalleri ele geçirildi.

Beylikdüzü'nde silah ticareti yaptığı ve yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan bir adreste yasa dışı bahis oynatıldığı ve silah ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada, Y.A. ikametinde yakalanırken evde yapılan aramada, ruhsatsız 4 tabanca, 7 şarjör, susturucu aparat, 90 fişek ve birçok iletişim materyali ele geçirildi.

Şüphelinin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yasa dışı bahis oynatmak" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A. hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.