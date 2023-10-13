Beyazıt Camisi'nde Filistin için gıyabi cenaze namazı kılındı

Beyazıt Camisi'nde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, İsrail'in saldırıları kınandı ve Filistin'e destek çağrısı yapıldı.

Beyazıt Camisi'nde bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) üyesi, Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde STK üyeleri, cuma namazının ardından Beyazıt Camisi'nde bir araya geldi.

Gruptakiler, burada İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dualar etti.

Daha sonra Beyazıt Meydanı'nda toplanan STK üyeleri, ellerinde taşıdıkları Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Filistin'e destek sloganları atarak, İsrail'in saldırılarını kınadı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Filistin'e destek için tüm Müslümanların bir araya gelmesi gerektiğini belirterek, "İslam İşbirliği Teşkilatı neden Mısır'da toplanmıyorsun? Sen Mescid-i Aksa yakıldığı için kurulmuştun. Neden şimdi Kudüs için toplanmıyorsun? Müslüman uyuma, kardeşine sahip çık." ifadelerini kullandı.

Bazı Türk vatandaşlarının İsrail'de gönüllü askerlik için sosyal medyada paylaşım yaptığını aktaran Yıldırım, "Türk vatandaşı olan hiçbir kimse İsrail'de askerlik yapmamalı. Askerlik yapanın vatandaşlığı iptal edilsin. Meclis'ten bunu istiyoruz." dedi.

Filistin'e yönelik nakdi yardımlara devam edilmesi çağrısı yapan Yıldırım, "Mısır kapıyı açıyor. Limana giderek destekleri götüreceğiz. Siz yardımlarınızı yapın biz götürelim." diye konuştu.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya ve Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Beheşti Songür de konuşma yaparak Filistin'e desteklerini belirtti.