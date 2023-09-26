Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Küba'nın Washington Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyı kınadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Küba'nın Washington Büyükelçiliğine yönelik molotofkokteyli ile düzenlenen saldırıyı kınadıklarını açıkladı. Diplomatik yerleşkelere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu belirten Sullivan, soruşturma için Kübalı büyükelçilik yetkilileri ve kolluk kuvvetleri ile temasta olduklarını kaydetti.