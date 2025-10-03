Haberler

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt: Hamas İçin Anlaşma Fırsatı Var

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Hamas'ın önerilen barış planını kabul etmesi gerektiğini vurgulayarak, kabul edilmemesi durumunda trajik sonuçlar doğabileceğini belirtti. ABD Başkanı Trump da anlaşma sağlanmaması halinde Hamas'ın büyük bir tehlikeyle karşılaşacağını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Hamas'ın bu planı kabul etme ve bölgede barışçıl ve müreffeh bir şekilde ilerleme fırsatı var. Anlaşmayı kabul etmezlerse, ne yazık ki sonuçlar çok trajik olacak" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için Hamas'a önerilen son barış planını kabul etmesine yönelik çağrısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Leavitt, "Tüm dünya Başkan Trump'ı net bir şekilde duymalıdır. Hamas'ın bu planı kabul etme ve bölgede barışçıl ve müreffeh bir şekilde ilerleme fırsatı var. Anlaşmayı kabul etmezlerse, ne yazık ki sonuçlar çok trajik olacak" ifadelerini kullandı.

"Anlaşma sağlanmazsa Hamas için kıyamet kopacak"

Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hamas ile pazar günü Washington saati ile 18.00'a (TSİ 6 Ekim Pazartesi 01.00) kadar bir anlaşma sağlanmalı. Bütün ülkeler barış anlaşmasını imzaladı. Eğer bu son şans ile de anlaşmaya varılmazsa, Hamas için daha önce eşi benzeri görülmemiş şekilde kıyamet kopacak. Öyle ya da böyle Orta Doğu'da barış sağlanacak" demişti. - WASHINGTON

