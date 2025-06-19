Beyaz Saray: İran Anlaşma Yapmalı

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'ın uluslararası toplulukla bir anlaşma yapması gerektiğini ifade etti. Leavitt, İran'ın bu anlaşmayı yapmaması durumunda ciddi sonuçlarla karşılaşabileceğini vurguladı. Açıklama, Washington'da gerçekleştirilen bir basın toplantısında yapıldı ve uluslararası ilişkilerdeki gerginliğe dikkat çekti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "İran bir anlaşma yapabilir ve yapmalı, aksi takdirde sonuçlarına katlanmalıdır" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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