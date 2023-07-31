Beyaz Saray İstihbarat Danışmanları, Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'nın Yenilenmesini Savundu

Beyaz Saray istihbarat danışmanları, Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'nın 702. bölümünün yenilenmesi gerektiğini belirtti. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Başyardımcısı Jon Finer, yasanın ABD ve Amerikan halkını korumak için önemli bir araç olduğunu vurguladı. Ancak, istihbarat kurumlarının suistimal ettiği eleştirileriyle karşı karşıya olan yasanın reforma ihtiyaç duyduğu da ifade edildi.

NEW Beyaz Saray istihbarat danışmanları, devletin ABD dışındaki yabancıların elektronik iletişimini izleme faaliyetlerini düzenleyen ancak istihbarat görevlileri tarafından suistimal edildiği yönünde birçok kez eleştirilen ve 31 Aralık'ta sona erecek olan Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası'nın (FISA) 702. bölümünün yenilenmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Başyardımcısı Jon Finer, Başkan'ın İstihbarat Danışma Kurulu'nun (PIAB), FISA'nın 702. bölümüyle ilgili değerlendirme raporuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

FISA'nın 702. bölümünün ABD ve Amerikan halkını korumak için kullanılan "en kritik istihbarat araçlarından biri" olduğunu savunan Sullivan ve Finer, bu kapsamda verilen yetkiler sayesinde toplanan istihbaratın Çin ve Rusya'nın yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı, terör tehdidi ve siber saldırılarla mücadelede oynadığı role işaret etti.

Ulusal Güvenlik yetkilileri, açıklamada, 31 Aralık 2023'te süresi sona erecek olan yetkinin yenilenmemesinin "zamanın en kötü istihbarat hatalarından biri" olacağı yönündeki değerlendirmeye katıldıklarını aktardı.

Diğer yandan Sullivan ve Finer, Kurulun, istihbarat konusunda zarar veren kısıtlamalar olmadan ve uyum ve gözetimi geliştirmek üzere etkinliği kanıtlanmış reformları temel alan önlemlere ilişkin önerisine de katıldıklarını belirtti.

Kurulun değerlendirme raporunda, kamuoyunun FISA 702'ye olan güveninin artırılması için kişi sorgulamalarında bir standardın oluşturulması ve şeffaflığın artırılması gibi reform önerilerinde bulunuluyor.

ABD'de bazı Kongre üyeleri, FBI dahil istihbarat kurumlarının denetleme yetkilerini birçok kez "uygunsuz şekilde" kullandığını ve bu yetkiyi suistimal ettiğini belirterek, FISA'nın 702. bölümünün yeniden düzenlenmesi gerektiğini gündeme getirmişti.