Beyaz Saray, İsrail ve Katar Arasında Üçlü Mekanizma Kurulmasını Destekledi

Beyaz Saray, İsrail ve Katar'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın üçlü bir mekanizma kurulması yönündeki önerisini kabul ettiğini açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Başkan Trump'ın görüşmede "yıllarca süren karşılıklı şikayetler ve iletişim sorunlarının ardından İsrail-Katar ilişkilerini olumlu bir yola sokma arzusunu" dile getirdiği bildirilerek, liderlerin koordinasyonu artırmak, iletişimi iyileştirmek, karşılıklı şikayetleri çözmek ve tehditleri önlemek amacıyla üçlü bir mekanizma kurulması yönündeki Trump'ın önerisini kabul ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Her iki taraf da ABD ile uzun süredir devam eden bağlarını temel alarak, yapıcı bir şekilde birlikte çalışmaya ve yanlış algıları ortadan kaldırmaya yönelik ortak taahhütlerini vurguladı" denildi.

Netanyahu'dan özür ve güvence

Açıklamada, telefon görüşmesi sırasında Netanyahu'nun Al-Thani'den İsrail'in 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırı ile Katar'ın egemenliğini ihlal ettiği için özür dilediği ve saldırıda Katarlı bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesinden dolayı üzüntüsünü dile getirdiği belirtildi. Netanyahu'nun İsrail'in gelecekte bu tür bir saldırı yapmayacağını teyit ettiği ifade edildi.

Katar, Netanyahu'nun özür dilemesinden memnun

Katar Başbakanı Al Thani'nın verilen güvenceleri memnuniyetle karşıladığını ifade ettiği belirtilen açıklamada, Katar'ın "bölgesel güvenlik ve istikrara anlamlı katkılar yapmaya devam etmeye hazır olduğunu" vurguladığı aktarıldı. Netanyahu'nun da aynı taahhüdü dile getirdiği belirtilen açıklamada, liderlerin gelecekte işbirliğine açık olduklarını belirttikleri ifade edildi.

Liderlerin Gazze'de devam eden savaşı sona erdirmeye yönelik önerileri, Orta Doğu'da daha güvenli bir gelecek için umutları ve ülkeler arasında daha fazla anlayışa duyulan ihtiyacı görüştükleri aktarılan açıklamada, Başkan Trump'ın "her iki lideri de herkesin barış ve güvenliği için daha fazla işbirliği yolunda adımlar atmaya istekli oldukları için övdüğü" belirtildi. - WASHINGTON