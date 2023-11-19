Beyaz Saray: "(İsrail-Filistin esir takası) "Önemli ilerlemeler kaydedildi"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Jon Finer, İsrail ve Filistin arasında devam eden esir takasına ilişkin anlaşmaya dair yaptığı açıklamada, "Son günlerde, buna son saatlerde dahil olmak üzere önemli ilerlemeler kaydedildi" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Jon Finer, İsrail ve Filistin arasında devam eden esir takasına ilişkin anlaşmaya dair yaptığı açıklamada, "Son günlerde, buna son saatlerde dahil olmak üzere önemli ilerlemeler kaydedildi" dedi.

Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılması için Katar arabuluculuğunda İsrail ve Filistin arasındaki müzakereler devam ediyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Jon Finer, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada müzakerelerin "çok hassas bir aşamada" olduğunu belirterek, "Son günlerde, buna son saatlerde dahil olmak üzere önemli ilerlemeler kaydedildi" dedi.

Müzakerelerde anlaşmazlıkların azaldığını ve bazı konularda uzlaşı sağlandığını aktaran Finer, ancak anlaşmanın henüz tamamlanmadığına dikkat çekerek, müzakerelerin haftalar önce başlamasından bu yana taraflar arasında bir anlaşmanın sağlanmasına hiç olunmadığı kadar yakın olunduğunu ifade etti.

"Önemli sayıda ABD'linin rehin tutulduğuna inanıyoruz"

Yetkililerin gece gündüz söz konusu anlaşmanın sağlanması için çalıştığını vurgulayan Finer, anlaşmanın ABD Başkanı Joe Biden için bir öncelik olmaya devam ettiğini söyledi. Gazze Şeridi'nde kaç ABD'li esir olduğuna dair net sayıya sahip olmadıklarını aktaran Finer, "Bu konudaki zorluklardan biri de ABD olarak Gazze'de sahada olmamamız. Hamas ile doğrudan temas halinde değiliz. Bunu sadece aracılar vasıtasıyla yapıyoruz. Bu nedenle hala hayatta olan esirler de dahil olmak üzere esirlerin tam sayısına sahip değiliz. Önemli sayıda ABD'linin esir tutulduğuna inanıyoruz" dedi.

Katar anlaşma konusunda ilerleme sağlandığını açıklamıştı

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani yaptığı açıklamada, esir takası hakkında devam eden müzakerelere dair yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse bu aşamada takıldığımız noktalar daha çok pratik ve lojistik konular, anlaşmanın özünü temsil eden şeyler değil" demişti.

Öte yandan Gazze Şeridi'nde yaşları 9 ay ile 85 arasında değişen yaklaşık 240 kişinin esir tutulduğu tahmin ediliyor. Hamas bugüne kadar toplam 4 esiri serbest bırakırken, 1 esir ise İsrail ordusunun düzenlediği operasyon ile kurtarılmıştı. - WASHINGTON