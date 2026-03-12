Beyaz Saray: "(ABD'ye İHA saldırısı) İran'dan ülkemize yönelik böyle bir tehdit hiçbir zaman bulunmadı"

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD basınında yer alan ve FBI'ın İran'ın California eyaletinde insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenleyebileceğine yönelik uyarıda bulunduğu iddiasına ilişkin, " İran'dan ülkemize yönelik böyle bir tehdit bulunmuyor ve hiçbir zaman da bulunmadı" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, FBI'ın ABD'deki polis teşkilatlarını, İran'a yönelik muhtemel bir ABD saldırısı durumunda Tahran yönetiminin misilleme gerçekleştirebileceği konusunda uyardığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Leavitt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD merkezli haber kanalı ABC News tarafından öne sürülen iddiaya ilişkin, "Bu açıklama, yalan bilgi yayması ve Amerikan halkını kasıtlı olarak paniğe sevk etmesi nedeniyle geri çekilmelidir. Haberin, California eyaletindeki yerel bir polis teşkilatına gönderilen tek bir doğrulanmamış e-postaya dayanarak hazırlandığı görülüyor. E-postanın içinde bile söz konusu bilginin doğrulanmamış bir istihbarata dayandığı belirtilmesine rağmen bu önemli ayrıntı kasıtlı olarak görmezden gelindi" dedi.

Leavitt, İran'ın misilleme olarak ABD'nin batı kıyıları açıklarından bir gemiden ülke sınırlarına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı gerçekleştirilebileceğine yönelik iddiaları yalanlayarak, " İran'dan ülkemize yönelik böyle bir tehdit bulunmuyor ve asla da bulunmadı" ifadelerini kullandı.

"ABD saldırırsa İran misilleme yapabilir" iddiası

Söz konusu haberde, FBI'ın geçtiğimiz günlerde California'daki polis birimlerini, ABD'nin İran'a yönelik muhtemel bir saldırısı durumunda Tahran yönetiminin Şubat ayı başlarında ABD'nin batı kıyıları açıklarından insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenleyebileceği ihtimaline karşı bilgilendirdiği öne sürülmüştü. - WASHINGTON

