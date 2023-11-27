Beyaz Saray, Gazze'deki 'insani ara'nın uzatılmasından memnun

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'de Hamas ile İsrail arasında daha önce uzlaşılan 'insani ara'nın 2 gün daha uzatılmasından memnuniyet duyduğunu ve bunun daha da uzatılmasını umduğunu söyledi.

NEW Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'de Hamas ile İsrail arasında daha önce uzlaşılan "insani ara"nın 2 gün daha uzatılmasından memnuniyet duyduğunu ve bunun daha da uzatılmasını umduğunu söyledi.

Kirby, basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Bugün Katar tarafından duyurulan, Gazze'de Hamas ile İsrail arasında 4 gündür devam eden "insani ara"nın 2 gün daha uzatılmasından memnuniyet duyduklarını belirten Kirby, "insani ara"nın, Gazze'ye yardımların artışına vesile olduğunu kaydetti.

Kirby, "Elbette 'insanı ara'nın daha da uzatıldığını görmeyi umuyoruz. Bu da Hamas'ın esirleri serbest bırakmaya devam etmesine bağlı olacak." dedi.

"İnsanı ara"nın yeniden uzatılması için çalışmaya devam edeceklerini aktaran Kirby, "Bizim istediğimiz bu. Biz bütün esirlerin bırakılmasını görmek istiyoruz ve bunun en iyi yolu da bu." diye konuştu.

Hamas'ın elinde 8 veya 9 ABD vatandaşı bulunduğuna inandıklarını dile getiren Kirby, bugün veya yarın onların bırakılmasını umdukları ifade etti.

Kirby, serbest bırakılacak esirlere ilişkin listeleri Hamas ve İsrail'in oluşturduğuna dikkati çekerek, "Liste taslağının hazırlanmasına ve kimin hangi gün bırakılacağının belirlenmesine dahil değiliz." dedi.

İsrail'in, esirlerin serbest bırakılmasının ardından saldırılarına devam edip etmeyeceği ile ilgili bir soruya da Kirby, "İsrailliler, esirlerin salınmasından ve 'insani ara'nın sona ermesinden sonra Hamas'a yönelik askeri operasyonlarına devam etme niyeti konusunda epey açıklar." şeklinde yanıt verdi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.