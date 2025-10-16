Haberler

Beyaz Saray, Gazze'deki Esir Cenazelerinin Çıkarılması İçin Zaman ve Ekipman Gerekli Dedi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze Şeridi'ndeki esir cenazelerinin çıkarılması için gerekli zaman ve özel ekipman hakkında bilgi verdi. Leavitt, tüm tarafların anlaşma şartlarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze Şeridi'ndeki esir cenazelerinin çıkarılması için biraz zamana ve özel ekipmana ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray, İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden ve Hamas tarafından henüz teslim edilemeyen esirlerin cenazeleri hakkında açıklamada bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in Hamas'ı esirlerin cenazelerini teslimi konusundaki anlaşma şartını yerine getirmemekle suçlamasının ardından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki esir cenazelerinin çıkarılması için biraz zamana ve özel ekipmana ihtiyaç olduğunu açıkladı.

ABD'nin Hamas'a kalan 19 esirin cenazesini teslim etmesi için ne kadar süre tanıyacağına dair süreye ilişkin bilgi vermeyen Leavitt, "Yönetim, tüm tarafların bu hedefe ulaşmasını sağlamak için tamamen kararlılık içindedir. Bu, anlaşmanın bir parçasıydı ve bunu sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

"Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor"

Hamas dün yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını vurgulayarak, "Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor. Bunu için büyük çaba sarf ediyoruz" demişti.

Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından bugüne kadar İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 10'unu Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. İsrail, teslim edilen cenazelerden birinin esirlere ait olmadığını iddia etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mbappe beğeni yapmıştı! RAMS Başakşehir'den yapay zeka destekli sürpriz paylaşım

Süper Lig ekibine beğeni attı, karşılık bomba gibi geldi
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Mbappe beğeni yapmıştı! RAMS Başakşehir'den yapay zeka destekli sürpriz paylaşım

Süper Lig ekibine beğeni attı, karşılık bomba gibi geldi
Yemen'de Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari öldü! İsrail'den jet açıklama

İsrail'in hedefindeki kilit isim öldürüldü
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Kocaelispor gözünü kararttı: İnter'den transfer

Kocaelispor gözünü kararttı: İnter'den transfer
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Hakkında gözaltı kararı verilen Sezgin Baran Korkmaz'dan açıklama var

Sezgin Baran Korkmaz'dan kayyum atanan otelle ilgili açıklama
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı

Trump ve Netanyahu için yapılan anonslar bomba
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.