Beyaz Saray, Gazze'deki Esir Cenazelerinin Çıkarılması İçin Zaman ve Ekipman Gerekli Dedi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze Şeridi'ndeki esir cenazelerinin çıkarılması için biraz zamana ve özel ekipmana ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray, İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden ve Hamas tarafından henüz teslim edilemeyen esirlerin cenazeleri hakkında açıklamada bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in Hamas'ı esirlerin cenazelerini teslimi konusundaki anlaşma şartını yerine getirmemekle suçlamasının ardından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki esir cenazelerinin çıkarılması için biraz zamana ve özel ekipmana ihtiyaç olduğunu açıkladı.

ABD'nin Hamas'a kalan 19 esirin cenazesini teslim etmesi için ne kadar süre tanıyacağına dair süreye ilişkin bilgi vermeyen Leavitt, "Yönetim, tüm tarafların bu hedefe ulaşmasını sağlamak için tamamen kararlılık içindedir. Bu, anlaşmanın bir parçasıydı ve bunu sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

"Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor"

Hamas dün yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını vurgulayarak, "Elimizdeki tüm canlı esirleri ve ulaşabildiğimiz cenazeleri teslim ettik. Geriye kalan cenazelerin bulunması ve çıkarılması için ise özel ekipman gerekiyor. Bunu için büyük çaba sarf ediyoruz" demişti.

Hamas, ateşkes anlaşmasının ardından bugüne kadar İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 28 esirden 10'unu Kızılhaç aracılığıyla İsrail'e teslim etti. İsrail, teslim edilen cenazelerden birinin esirlere ait olmadığını iddia etti. - WASHINGTON