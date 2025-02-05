Beyaz Saray'dan Trump'ın Gazze Açıklamalarına İlişkin Açıklama

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump'ın Gazze'yi devralacağı ifadesinin ABD askerlerinin konuşlandırılması anlamına gelmediğini ve Trump'ın bölgede barış için çaba gösterdiğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" yönündeki açıklamasının ABD askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılabileceği anlamına gelip gelmediği sorusuna, Başkan Trump'ın Gazze'ye ABD askeri konuşlandırmayı taahhüt etmediğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplatısında ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ve "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Leavitt, Trump'ın "ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağı" yönündeki açıklamasın ABD askerlerinin Gazze'ye konuşlandırılabileceği anlamına gelip gelmediği sorusuna, Başkan Trump'ın Gazze'ye ABD askeri konuşlandırmayı taahhüt etmediğini belirtti.

Leavitt, "Başkan henüz böyle bir taahhütte bulunmadı. Başkan, Filistinliler ve bölgedeki tüm insanlar için, bölgede gerçek ekonomik kalkınma ve Gazze'yi yeniden inşa etmeye hazır. Başkan Trump, buranın tüm insanların barış içinde yaşayabileceği bir yer olmasını sağlamak istiyor. Kendisi başlı başına bir barış yapıcıdır" ifadelerini kullandı.

Leavitt, ayrıca Trump'ın "Gazzelilerin başka ülkelere yerleştirilebileceği" ifadesini Gazze'de yaşayan Filistinlilerin bölgenin yeniden inşası için "geçici olarak yer değiştirmelerini" istediğini için söylediğini öne sürdü. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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