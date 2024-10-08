Beyaz Saray'dan Trump'a Tepki: 'Nefret Dolu' İfadeler

BEYAZ Saray, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın düzensiz göçmenlerin ülkeye 'kötü genler' getirdiğine yönelik ifadelerini 'nefret dolu' olarak nitelendirdi.

Katıldığı yayında radyo programcısı Hugh Hewitt'in sorularını yanıtlayan Donald Trump, ABD'deki düzensiz göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'ye yasa dışı yollardan giren çok sayıda göçmenin cinayet suçu işlemiş olduğunu ve bunun ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin 'genlerinde bulunduğunu' iddia eden Trump, "Onlar mutlu bir şekilde ABD'de yaşıyor. Şu anda ülkemizde çok fazla kötü gen var. Burada olmaması gereken, 425 bin suçluyu ülkemize getirdiler" dedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, "Bu iğrenç, uygunsuz ve nefret dolu dilin ülkemizde yeri yok" ifadesini kullandı.