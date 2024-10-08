Üye Girişi
Haberler

Beyaz Saray'dan Trump'a Tepki: 'Nefret Dolu' İfadeler

Beyaz Saray'dan Trump'a Tepki: 'Nefret Dolu' İfadeler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray, Donald Trump'ın düzensiz göçmenlerin 'kötü genler' getirdiğine dair açıklamalarını 'nefret dolu' olarak nitelendirdi. Trump, düzensiz göçmenlerin suç işlediğini savundu.

BEYAZ Saray, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın düzensiz göçmenlerin ülkeye 'kötü genler' getirdiğine yönelik ifadelerini 'nefret dolu' olarak nitelendirdi.

Katıldığı yayında radyo programcısı Hugh Hewitt'in sorularını yanıtlayan Donald Trump, ABD'deki düzensiz göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'ye yasa dışı yollardan giren çok sayıda göçmenin cinayet suçu işlemiş olduğunu ve bunun ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin 'genlerinde bulunduğunu' iddia eden Trump, "Onlar mutlu bir şekilde ABD'de yaşıyor. Şu anda ülkemizde çok fazla kötü gen var. Burada olmaması gereken, 425 bin suçluyu ülkemize getirdiler" dedi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, "Bu iğrenç, uygunsuz ve nefret dolu dilin ülkemizde yeri yok" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Mezardaki cenaze Cem Garipoğlu'na ait

Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Adli Tıp'tan beklenen rapor geldi

 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum

Adli Tıp'ın Cem Garipoğlu raporuna baba Süreyya Karabulut'tan ilk yorum

 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor

İmamla para karşılığı cinsel ilişki astsubayın başını yaktı
Cani Semih Çelik'in intihar ettiği anlarda surlarda gözüken gizemli şahsın müzakereci polis olduğu ortaya çıktı

Surlarda görünen gizemli şahsın kim olduğu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadayıf Mantısı nasıl yapılır? Kadayıf mantısı malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta 8 Ekim günün menüsü! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 8 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? 2025 HAC KAYIT YENİLEME E-DEVLET | Hac kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Hac kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? Yalova minibüsteki adam kim? Minibüste kızları taciz eden şahıs tutuklandı mı? Hadım yasası nedir? Hadım yayası nasıl uygulanır? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama! Cem Garipoğlu mezarı DNA testi sonucu belli oldu mu? Mezardaki kişi Cem Garipoğlu mu? Mezardaki kemikler Cem Garipoğlu'na mı ait? Adli Tıp Raporu çıktı mı? Memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Memur zammı ne kadar olur? Ocak ayı zam tahminleri! CANLI ALTIN KURU | 8 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? THY PERSONEL ALIMI: THY personel alımı başladı mı? Türk Hava Yolları personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.