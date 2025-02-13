Beyaz Saray'dan New York Times'a Usulsüzlük İddialarına Yanıt

Beyaz Saray, bazı basın organlarının federal hükümet harcamalarında usulsüzlük yapıldığına dair hiçbir kanıtın olmadığı şeklinde yanlış haberler yaptığını belirterek, "Anlaşılan, Google adlı yeni araştırma aracına erişimleri yok" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kamu harcamalarını kısmaya yönelik adımları tartışma konusu olmayı sürdürürken, Trump yönetimi ABD basınını hedef aldı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD merkezli basın kuruluşu New York Times'ın federal hükümet harcamalarında usulsüzlük yapıldığına dair hiçbir kanıtın olmadığı şeklinde yanlış haberler yaptığı belirtilerek, "Anlaşılan Times ve onun gibi düşünen diğer yayın organlarının Google adlı yeni araştırma aracına erişimleri yok" ifadeleri kullanıldı. ABD Hesap Verebilirlik Ofisi'nin (GAO) geçen yılın Nisan ayında yayınladığı bir rapora atıfta bulunulan açıklamada, rapordaki "Federal hükümetin hiçbir kurumu usulsüzlüklere karşı bağışık değildir. Federal hükümetin usulsüzlük nedeniyle yılda 233 milyar ila 521 milyar dolar arasında kaynak kaybedebileceği tahmin edilmektedir" ifadelelerine yer verildi. Açıklamada, Trump'ın "vergi mükelleflerinin paralarının iyi bir idarecisi olmaya ve usulsüz ve savurgan harcamalara son vermeye kararlı olduğu" vurgulandı. - WASHINGTON