Beyaz Saray'dan Gazze Sınırında Askeri Üs İddialarına Yalanlama

Güncelleme:
Beyaz Saray, ABD'nin Gazze Şeridi sınırında geçici bir askeri üs kurmayı değerlendirdiği yönündeki iddiaları yalanladı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti ve ABD'nin bu konuda ilgilenmediğini vurguladı.

Beyaz Saray, ABD'nin Gazze Şeridi sınırında geçici bir askeri üs kurmayı değerlendirdiği yönündeki iddiaları yalanladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin Gazze Şeridi sınırında geçici bir askeri üs kurmayı değerlendirdiğine dair basında yer alan iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Leavitt, söz konusu iddiayı yalanlayarak, "Bu haber tek bir kağıt parçasına dayanıyor. Donanma Bakanlığı'ndan birinin gelecekte gerçekleşebilecek bir fikir hakkında yaptığı bir araştırma, bu muhabir tarafından resmi bir plan olarak değerlendirildi ve ABD'nin bu konuyu araştırdığı yönünde bir haber yayınlandı. ABD federal hükümetinin en üst düzey yetkililerinden bilgi aldım. Bu, ABD'nin ilgilendiği bir konu değil, şu anda bu konuyla ilgilenmiyoruz" dedi.

Leavitt, ayrıca Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu'da askerlerin sahada olmasını istemediğini çok açık bir şekilde belirttiğini vurguladı.

Dün, İsrail ve ABD basınında adı açıklanmayan İsrailli yetkililer ile bazı belgelere dayandırılan haberlerde, ABD'nin Gazze Şeridi sınırında büyük bir askeri üs kurmak istediği iddia edilmiş ve bunun ABD'nin İsrail'deki faaliyetlerinde önemli bir artış anlamına geleceğini dair haberler yayınlanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
