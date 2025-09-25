Haberler

Beyaz Saray'daki Erdoğan-Trump görüşmesi 2 saatten uzun sürdü

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşme 2 saat 20 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşme sona erdi. Görüşme, 2 saat 20 dakika sürdü. Trump, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anı defterini imzalamak için oturacağı sandalyeyi çekerek jest yaptı. Görüşmenin ardından Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı. Trump'ın ayrıca uğurlama sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve diğer yetkililer ile ayaküstü sohbet ettiği görüldü. - WASHINGTON

