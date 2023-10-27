Beyaz Saray, Çin Dışişleri Bakanı'nın ABD ziyaretini memnuniyetle karşıladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin ABD ziyaretini "memnuniyetle" karşıladıklarını belirtti.

Kirby, basın toplantısında Bakan Vang'ın ABD ziyaretine ilişkin soruyu yanıtladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Vang ile yapacağı görüşmeyi "memnuniyetle karşıladığını ve dört gözle beklediğini" ifade eden Kirby, "Bu ziyaret, Jake'in aylardır Çinli muhataplarımızla sürdürdüğü görüşmeyi devam ettirmesi için bir fırsat. Ziyaret, Çin ile iletişim hatlarını açık tutma çabamız kapsamında başka bir önemli aşama." dedi.

Görüşmede "Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki bazı davranışlarından duyulan endişenin" ele alınacağını belirten Kirby, görüşmenin bir başka konusunun da Orta Doğu'da olup bitenleri istişare etmek ve Çin'in bu konudaki bakış açısını öğrenmek olduğunu vurguladı.

Bakan Vang'ın, 26-28 Ekim'de ABD'yi ziyaret edeceği bildirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, basın toplantısında yaptığı duyuruda, Vang'ın ziyaretinde ABD'li yetkililerle ikili ilişkileri ve ortak kaygı konusu uluslararası ve bölgesel konuları ele alacağını belirtmişti.

Çinli Bakan'ın farklı toplum kesimleriyle dostane temaslarda bulunacağını ifade eden Sözcü Mao, Vang'ın, "Çin'in ABD ile ilişkilerindeki ilkeli tutumunu ve meşru kaygılarını muhataplarına ileteceğini" kaydetmişti.

Sullivan ve Vang, eylülde de Malta'da görüşmüştü.