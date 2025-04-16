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Beyaz Saray, BM Barışı Koruma Fonlarını Kesmeyi Önerdi

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Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi, Mali, Lübnan ve Kongo Cumhuriyeti'ndeki barışı koruma operasyonlarının başarısızlıklarını gerekçe göstererek Birleşmiş Milletler barışı koruma misyonlarına yönelik fonların kesilmesini önerdi.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Mali, Lübnan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki operasyonların başarısızlıklarını gerekçe göstererek Birleşmiş Milletler barışı koruma misyonlarına yönelik fonların kesilmesini önerdi.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın ulaştığı belgelere göre Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB), Uluslararası Barışı Koruma Faaliyetlerine Katkı (CIPA) uygulamasının sona erdirilmesini önerdi. Öneriye gerekçe olarak Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti BM İstikrar Misyonunda (MONUSCO) son dönemde barışı koruma alanında yaşanan başarısızlıklar gösterildi.

ABD, BM'nin 5.6 milyar dolarlık barışı koruma bütçesinin yüzde 27'sini karşılıyor

Birleşmiş Milletler barışı koruma bütçesi, Mali, Lübnan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan, Batı Sahra, Kıbrıs, Kosova, Suriye ile İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri arasında kalan bölge ve Güney Sudan ile Sudan'ın ortak yönettiği idari bölge olan Abyei'de bulunan 9 misyona fon sağlıyor.

ABD, BM'nin 3.7 milyar dolarlık temel bütçesinin yüzde 22'sini, 5.6 milyar dolarlık barışı koruma bütçesinin ise yüzde 27'sini karşılıyor.

Dışişleri Bakanlığı bütçesinde yarı yarıya kesinti isteniyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'na sunulan önerinin bakanlık yönetimi veya Kongre tarafından onaylanması beklenmiyor. Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin Başkan Donald Trump'ın ilk döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı bütçesini ciddi şekilde azaltma çabaları, Kongre'de sert bir direnişle karşılaşmış ve büyük ölçüde başarısız olmuştu.

İkinci Trump yönetimi de ABD Dışişleri Bakanlığı bütçesini yaklaşık yarı yarıya azaltmak istiyor. - WASHINGTON

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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