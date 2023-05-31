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Beyaz Saray: Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net

Beyaz Saray: Biden, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net

Politika Haberleri

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'ye F-16 satışına yönelik desteğinde uzun süredir net olduğunu belirterek İsveç'in NATO'ya üyeliğinin bunun bir koşulu olmadığını ifade etti.

NEW Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'ye F-16 satışına yönelik desteğinde uzun süredir net olduğunu belirterek İsveç'in NATO'ya üyeliğinin bunun bir koşulu olmadığını ifade etti.

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü Jean-Pierre, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Biden'ın, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylaması yönündeki güçlü temennisini gündeme getirdiğini aktardı.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasının, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı için bir koşul olmadığını vurgulayan Jean-Pierre, "Bu podyumdan birçok kez duyduğunuz üzere Başkan Biden, NATO'nun müşterek çalışabilirliğini kolaylaştırmasına yardımcı olması kapsamında Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net." diye konuştu.

Jean-Pierre, Kongrenin de silah satışlarındaki rolüne işaret etti.

Kaynak: AA / Tuğçenur Akgün - Politika

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