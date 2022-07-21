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Beyaz Saray, Biden'ın "kanser hastayım" ifadelerine açıklık getirdi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Beyaz Saray, Biden'ın 'kanser hastayım' ifadelerine açıklık getirdi

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı bir konuşma sırasında kanser olduğunu söylemesinden sonra Beyaz Saray açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı bir konuşma sırasında kanser olduğunu söylemesinden sonra Beyaz Saray açıklama yaptı. Beyaz Saray, Biden'ın ifadelerinin, başkanlık görevine başlamadan önce kanser tedavisi gördüğüne atıfta bulunduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletinde iklim değişikliği konulu bir toplantı sırasında yaptığı konuşmada kanser olduğunu söyleyerek endişelere yol açtı. Biden, yaptığı konuşmada kanser olduğunu belirterek, "Ben ve birlikte büyüdüğüm diğer birçok insan kanser hastasıyız" ifadelerini kullandı.

Hava kirliliği ve küresel ısınma hakkında konuşan Biden, çocukluk yıllarında Delaware'de yaşadığı evin yakınlarında petrol rafinerilerinden kaynaklanan emisyonların etkilerinden bahsederek, "İşte bu yüzden ben ve birlikte büyüdüğüm diğer birçok insan kanser hastasıyız. Delaware uzun süredir ülkedeki en yüksek kanser oranına sahipti. Ama bu geçmişte kaldı" dedi.

Biden'ın konuşmasında "kanserim" ifadelerini kullanmasından sonra spekülasyonlar yayıldığı için açıklama yapan Beyaz Saray, Biden'ın geçen yıl göreve başlamadan önce sahip olduğu cilt kanseri tedavisine atıfta bulunduğunu açıkladı. Beyaz Saray görevlisi Andrew Bates, Biden'ın bunu ifade ederken geçmiş zaman fiili yerine şimdiki zaman fiilini kullanmayı tercih ettiğini söyledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden'ın sağlık durumuna ilişkin son raporlarında, Biden'ın göreve başlamadan önce kanser tedavisi gördüğü belirtildi. Geçen yıl Biden'ın sağlık durumuna ilişkin yayınlanan sağlık raporunda, "Başkan Biden'ın gençliğinde güneşte sıkça zaman geçirdiği biliniyor. Başkanlığa başlamadan önce birkaç lokalize, melanom dışı cilt kanseri alındı. Şu anda cilt kanseri için şüpheli bir alan yok" ifadeleri belirtildi. Raporda, ayrıca Biden'ın güneşe maruz kalmasının yanı sıra, annesinin arabasından püsküren yağdan kaynaklanan durumuna da atıfta bulunuldu. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı / Politika

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