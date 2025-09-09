Beyaz Saray, ABD'nin Katar'ı İsrail saldırısı konusunda uyardığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırının ardından İsrail ve Katar ile görüşme yaptığını açıkladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika