Haberler

Beyaz Saray, ABD'nin Katar'ı İsrail saldırısı konusunda uyardığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırının ardından İsrail ve Katar ile...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray, ABD'nin Katar'ı İsrail saldırısı konusunda uyardığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırının ardından İsrail ve Katar ile görüşme yaptığını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD'nin Katar'ı İsrail saldırısı konusunda uyardığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırının ardından İsrail ve Katar ile görüşme yaptığını açıkladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
'Güvenli liman' değişti, dev bankalardan yeni yatırım tavsiyesi geldi

Yatırımcısına köşeyi döndürtecek! Dev bankalar artık ona yöneliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye geri döndü

5 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.