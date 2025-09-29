Beyaz Saray, ABD'nin Gazze Planı kapsamında İsrail'in söz konusu planı kabul etmesinin ardından 72 saat içinde sağ ve ölü tüm rehinelerin iade...
Beyaz Saray, ABD'nin Gazze Planı kapsamında İsrail'in söz konusu planı kabul etmesinin ardından 72 saat içinde sağ ve ölü tüm rehinelerin iade edileceğini açıkladı. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika