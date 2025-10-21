Haberler

Beyaz Saray'a 200 Milyon Dolarlık Yeni Balo Salonu İnşaatı Başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a 650 kişi kapasiteli yeni bir balo salonu inşası için yıkım çalışmalarının başladığını duyurdu. Proje, Amerikan vergi mükelleflerine maliyet çıkarmadan özel fonlarla finanse edilecek.

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın binaya eklenmesini istediği 200 milyon dolarlık yeni balo salonunun inşası için yıkım başladı.

ABD başkanının resmi konutu Beyaz Saray'da 650 kişi kapasiteli yeni balo salonunun inşaatı başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın istediği balo salonu için Beyaz Saray'ın Doğu Kanadı'nın bazı bölümleri yıkıldı. Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz Saray arazisinde yeni, büyük ve güzel Beyaz Saray Balo Salonu'nun inşasına başlandığını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Beyaz Saray'dan tamamen ayrı olan Doğu Kanadı, bu sürecin bir parçası olarak tamamen modernize ediliyor ve tamamlandığında her zamankinden daha güzel olacak. 150 yılı aşkın süredir her başkan, Beyaz Saray'da büyük partiler, devlet ziyaretleri vb. için insanları ağırlayacak bir Balo Salonu'na sahip olmayı hayal etmiştir. Bu çok ihtiyaç duyulan projeyi nihayet başlatan ve ilk Başkan olmaktan ve üstelik bunu Amerikan vergi mükelleflerine hiçbir maliyet çıkarmadan gerçekleştirmekten onur duyuyorum. Beyaz Saray Balo Salonu, birçok cömert vatansever, büyük Amerikan şirketi ve ben de dahil olmak üzere özel olarak finanse ediliyor. Bu Balo Salonu, gelecek nesiller tarafından memnuniyetle kullanılacak" ifadelerini kullandı.

Trump daha önce 200 milyon dolar değerindeki yeni balo salonunun mevcut yapıya "yakın" olacağını, ancak binayı değiştirmeyeceğini söylemişti. Trump Temmuz ayında yaptığı açıklamada, "Mevcut binaya müdahale olmayacak. Yakınında olacak" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
