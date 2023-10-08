Betül Sayan Kaya, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı görevini Sarıeroğlu'ndan devraldı

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı görevini Jülide Sarıeroğlu'ndan devraldı.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Olağanüstü büyük kongremiz sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Sosyal Politikalar Başkanlığı görevine atandım. Değerli arkadaşım Jülide Sarıeroğlu'na bugüne kadarki çalışmaları için teşekkür ediyorum. Vazifemizi tevazu, samimiyet ve gayretle yapacak, çok çalışacağız."