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Betül Önderoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Betül Önderoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
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AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra, Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiğin trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da dün akşam otomobilinin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu (27) Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Önderoğlu'nun cenaze namazına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara milletvekilleri ve AK Parti teşkilatından çok sayıda kişi katıldı.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Önderoğlu'nun cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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