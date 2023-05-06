Bestekar ve güfteci parlamenterlerin eserleri 'Sevgi Konseri'nde seslendirildi

Parlamenterler Kültür, Sanat ve Türk Müziği Derneğince "Sevgi Konseri" düzenlendi.

TRT Arı Stüdyosu'nda verilen konserde, Şef İpek Dereli yönetimindeki koro, güfte ve besteleri parlamenterlere ait eserleri seslendirdi.

Yahya Kemal Beyatlı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Hasan Ali Yücel, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ali Coşkun gibi eski parlamenterler ve bakanlara ait hicaz, nihavend, rast, hüzzam ve uşşak makamlarındaki eserleri icra eden koro ve solistler, dinleyicilere keyifli bir müzik ziyafeti sundu.

Aralarında eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, eski bakanlar Abdulkadir Aksu ve Ali Coşkun'un da yer aldığı dinleyiciler, zaman zaman bazı parçalara eşlik etti.

Dernek Başkanı ve eski Çevre Bakanı Hamdi Üçpınarlar, konserin sonunda şef Dereli ve koro üyelerine hediye takdim etti.